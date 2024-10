Intel e Unione Europea, annullata la multa antitrust da un miliardo di euro (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha confermato la decisione del Tribunale di primo grado di annullare la sanzione antitrust inflitta a Intel oltre un decennio fa, respingendo il ricorso della Commissione europea. La vicenda risale al 2009, quando la Commissione europea aveva multato Intel per 1,06 miliardi di euro accusandola di aver Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Corte di Giustizia dell'ha confermato la decisione del Tribunale di primo grado di annullare la sanzioneinflitta aoltre un decennio fa, respingendo il ricorso della Commissione. La vicenda risale al 2009, quando la Commissioneavevatoper 1,06 miliardi diaccusandola di aver

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scienza - dai virus all’intelligenza artificiale : Notte Europea dei ricercatori al via in 20 città - 000 uomini e donne della ricerca scientifica racconteranno il proprio lavoro in oltre 500 eventi per ogni tipo di pubblico, suddivisi tra laboratori didattici, spettacoli, quiz, giochi, visite ai laboratori, mostre e molto altro. Il programma della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici LEAF e’ vastissimo e pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le eta’: dai grandi ai piccoli, dagli esperti ai curiosi, dai teorici agli sperimentali. (Ildenaro.it)

«Più libertà per l’intelligenza artificiale europea» - ” Il timore è che le norme in gestazione, che entreranno in vigore nei prossimi 24 mesi, impediscano alle aziende e alle startup dei Paesi Ue di usare una tecnologia che sulla carta potrebbe valere fino al 10% del Pil globale entro il 2035. Vogliamo vedere l'Europa prosperare e avere successo anche nel campo della ricerca e delle tecnologie relative all'intelligenza artificiale. (Panorama.it)

Settimana europea della mobilità - Riccione si attiva per promuovere le soluzioni di trasporto pulite e intelligenti - È iniziata il 16 e prosegue fino al 22 settembre la “Settimana europea della mobilità”, la campagna di sensibilizzazione della Commissione europea sulle soluzioni di trasporto pulite e intelligenti e che Fiab, la Federazione italiana ambiente e bicicletta, promuove con iniziative a tema... (Riminitoday.it)