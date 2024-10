Incidente tra mezzi pesanti sulla Statale: una persona ferita e strada chiusa (Di giovedì 24 ottobre 2024) strada Statale 372 "Telesina" chiusa al traffico a seguito di un Incidente stradale. L'impatto ha riguardato, come comunicato da Anas, "un mezzo pesante e uno leggero", vale a dire un veicolo con peso superiore a 3,5 tonnellate e un veicolo commerciale con peso inferiore a 3,5 tonnellate Casertanews.it - Incidente tra mezzi pesanti sulla Statale: una persona ferita e strada chiusa Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)372 "Telesina"al traffico a seguito di unle. L'impatto ha riguardato, come comunicato da Anas, "un mezzo pesante e uno leggero", vale a dire un veicolo con peso superiore a 3,5 tonnellate e un veicolo commerciale con peso inferiore a 3,5 tonnellate

