Ieri in Campania: violenza sessuale nel casertano. A fuoco un autobus dell'Eav a Pozzuoli

Tempo di lettura: 2 minuti

Le notizie principali in Campania di Ieri, mercoledì 23 ottobre 2024.

Avellino – "Il coraggio di un commerciante che sfida con una scopa i banditi armati di fucile. A Mercogliano Nello sventa una rapina alla vicina gioielleria. Borrelli: "Gesto esemplare che vale tanto. La gente non può difendersi da sola dai criminali, lo Stato deve garantire protezione".

Benevento – La Guardia di Finanza di Benevento ha posto agli arresti domiciliari tre persone in seguito ad un'indagine condotta dalla Procura europea (EPPO) a Napoli per presunta truffa legata a un impianto per la produzione di pellet. I tre individui sono sospettati di aver ricevuto 315mila euro.

Caserta – La polizia locale di Aversa sta indagando su un presunto caso di violenza sessuale ai anni di una giovane di 27 anni di Lusciano.

