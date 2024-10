Lanazione.it - ’Girogustando’ sbarca alle piscine Theia

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Una serata straordinaria per Girogustando di Confesercenti con leprotagoniste del buon gusto con bagno termale, per un menu ispirato all’equilibrio nutrizionale e funzionale al benessere. Obiettivo dell’evento sarà offrire un’esperienza wellness a tutto tondo: oltre alla degustazione di un menu inedito, anche la possibilità di fare il bagno nellee di ascoltare buona musica dal vivo. E’ la prima volta di GirogustandoTermecon il debutto della cucina molisana a Chianciano. La prima cena a quattro mani a bordo piscina termale. Sarà un evento ricco di primati quello in arrivo sabato a Chianciano dove torna la rassegna degli incontri tra cuochi ideata da Confesercenti. Scenario inedito letermali, oltre 500 metri quadri di relax alimentate dall’acqua della sorgente Sillene.