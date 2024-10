GF, Helena Prestes smaschera Lorenzo: “Diceva che non voleva una donna come Shaila” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lorenzo Diceva a Helena Prestes di non volere una donna come Shaila, anche lei lo etichettava solo come un amico Al GF Spolverato negava l’interesse per Shaila, le rivelazioni di Helena Prestes lo smascherano Helena Prestes è ancora convinta che Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta siano stati eliminati al Grande Fratello, non sa ancora che i due si trovano al Gran Hermano e che a breve torneranno nella casa più spiata d’Italia. Helena Prestes al Grande Fratello Nelle scorse ore Jessica Morlacchi ha detto alla gieffina che Lorenzo, a parer suo, è interessato a Shaila. La Prestes le ha quindi rivelato ciò che le Diceva il gieffino quando era ancora nella casa: “Io non riesco a capire, perché lui a me Diceva che non voleva una donna come lei e che non la vedeva proprio come una possibile compagna. A me lui ha detto che non gli piace. Io so delle cose che ti voglio dire fuori. Bollicinevip.com - GF, Helena Prestes smaschera Lorenzo: “Diceva che non voleva una donna come Shaila” Leggi tutta la notizia su Bollicinevip.com (Di giovedì 24 ottobre 2024)di non volere una, anche lei lo etichettava soloun amico Al GF Spolverato negava l’interesse per, le rivelazioni dilonoè ancora convinta cheSpolverato eGatta siano stati eliminati al Grande Fratello, non sa ancora che i due si trovano al Gran Hermano e che a breve torneranno nella casa più spiata d’Italia.al Grande Fratello Nelle scorse ore Jessica Morlacchi ha detto alla gieffina che, a parer suo, è interessato a. Lale ha quindi rivelato ciò che leil gieffino quando era ancora nella casa: “Io non riesco a capire, perché lui a meche nonunalei e che non la vedeva propriouna possibile compagna. A me lui ha detto che non gli piace. Io so delle cose che ti voglio dire fuori.

Helena Prestes sbugiarda Lorenzo : due video incastrano lui e Shaila - E proprio in quei giorni Shaila ha fatto alla gieffina brasiliana delle confidenze simili a quelle di Lorenzo: “Te lo giuro, al massimo posso vederlo come un fratello, non lo vedo con gli occhi di un possibile ragazzo. Non la vedo come una ragazza che mi può piacere“. Jessica Morlacchi ha spiegato ad Helena Prestes che secondo lei Lorenzo ha un interesse per Shaila, ma la brasiliana ha detto: “Io non riesco a capire, perché lui a me diceva che non voleva una donna come lei e che non la vedeva proprio come una possibile compagna. (Biccy.it)

Grande Fratello - Helena Prestes scoppia in lacrime : “Sono innamorata di Lorenzo!” - Il mio Grande Fratello non ha più senso qua dentro, era lui tutto, lui era vita, gioia. com/flij9U9Xcz — H. Il pubblico italiano lo vuole vedere insieme a Shaila, così li hanno mandati insieme in tugurio per vedere se da soli scatta qualcosa. La modella ha spiegato il motivo per cui si è avvicinata a lui, elogiandone la sensibilità: Lui è molto sensibile, avevo sentito questa sua sensibilità e mi sono avvicinata a lui perché volevo aiutarlo, era una sorta di protezione. (Isaechia.it)

