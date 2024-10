Formula 1 – Leclerc favorito ma Verstappen in Messico è imbattuto | il poker di Super Max a 500 su Sisal it

Formula 1 – Leclerc favorito ma Verstappen, in Messico, è imbattuto:il poker di Super Max a 5,00 su Sisal.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ottobre 2024 – L’eco della doppietta Ferrari in Texas non si è ancora spento che la Formula 1 vola in Centro America dove, domenica, è in programma il Gran Premio del Messico. Charles Leclerc, trionfatore ad Austin, cerca un back to back per centrare la quarta vittoria stagionale, suo record in carriera. Gli Sbircialanotizia.it - Formula 1 – Leclerc favorito ma Verstappen, in Messico, è imbattuto:il poker di Super Max a 5,00 su Sisal.it Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ottobre 2024 – L’eco della doppietta Ferrari in Texas non si è ancora spento che la1 vola in Centro America dove, domenica, è in programma il Gran Premio del. Charles, trionfatore ad Austin, cerca un back to back per centrare la quarta vittoria stagionale, suo record in carriera. Gli

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

SNAI – Formula 1 : Leclerc ci riprova in Messico. Charles - Verstappen e Norris tutti alla stessa quota : 3 - 50 - Antepost A cinque Gran Premi dalla fine, sono 57 i punti di vantaggio di Verstappen, nonostante un'astinenza da successi che dura da nove gare: il poker dell'olandese, già campione nelle ultime tre stagioni, si gioca a 1,22, con Norris a 4,00. Qualifiche Per le quote relative alle qualifiche, Verstappen perde mezzo punto e sale a 4,00, con Leclerc (che lo scorso anno fece registrare il miglior tempo) e Norris a 3,50 principali indiziati per la pole position. (Liberoquotidiano.it)

Formula 1 - capolavoro della Ferrari negli Usa : Leclerc e Sainz conquistano il Texas - . ffati Max Verstappen e Lando Norris nella lotta per il primo posto: Leclerc riesce a sorpassarli nella prima curva dopo il via, mantenendo poi la leadership per tutto il resto del Gran Premio L'articolo Formula 1, capolavoro della Ferrari negli Usa: Leclerc e Sainz conquistano il Texas proviene da. (Ildifforme.it)

Formula 1 ad Austin - doppietta Ferrari da urlo : Leclerc davanti a Sainz. Sul podio anche Verstappen - Doppietta Ferrari sul circuito di Austin. . Charles Leclerc ha vinto il GP degli Stati Uniti di Formula 1 , davanti al compagno di scuderia Carlos Sainz. Terzo è giunto Max Verstappen. . In realtà é stato Lando Norris a tagliare per terzo il traguardo, ma ha dovuto scontare 5 secondi di penalità inflittagli per una scorrettezza commessa nel sorpasso su Verstappen, alla curca 12 del 52/o giro. (Gazzettadelsud.it)