Decreto Salva Casa: tutte le novità introdotte nella versione definitiva (Di giovedì 24 ottobre 2024) Con la conversione in legge del Decreto Salva Casa, sono stati introdotti diversi cambiamenti rispetto alla prima versione, tra questi la possibilità di sanare non solamente le piccole difformità, ma anche quelle di grande cubatura. Ecco una guida a tutte le novità introdotte dal provvedimento, dalla regolarizzazione delle opere in variante, alle nuove tolleranze costruttive, ai casi in cui si possono applicare. Nato per eliminare tutti quei lacci e lacciuoli burocratici, che impedivano anche a causa di piccole difformità edilizie la vendita di un immobile, il Decreto Salva Casa, nel corso dell'iter-parlamentare, si è arricchito di diverse novità rispetto alla prima versione, fornendo ulteriori agevolazioni a chi volesse sanare la propria abitazione, ampliando così il range di cittadini in grado di regolare lo stato di fatto degli immobili stessi.

Tolleranze e difformità nel Decreto Salva Casa - Al rogito, su richiesta delle parti, si potrà menzionare l’esistenza di difformità tollerate alla luce della nuova normativa, sulla scorta di una relazione tecnica redatta da un professionista. Come per ogni meccanismo di sanatoria (non solo edilizia), la nuova normativa prevede dei costi, anche se ragionevoli, soprattutto rispetto alla prima versione del Salva Casa. (Quotidiano.net)

Il Decreto Salva Casa e ciò che implica. I monolocali e gli effetti sui millesimi - Il decreto Salva Casa entrato in vigore lo scorso luglio prevede che siano considerati abitabili i locali che presentano un'altezza e una superficie minima interna minori rispetto a quanto era stato precedentemente stabilito. Prendendo in esame, invece, l'aspetto condominiale, è importante sottolineare che il frazionamento di un'unità immobiliare - ad eccezione di specifici casi di divieti o limitazioni regolamentari - non è in alcun modo soggetto ad approvazione assembleare. (Quotidiano.net)

Decreto Salva Casa - ecco per cosa non servirà più la sanatoria - In questo caso, è possibile regolarizzarlo presentando una Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e pagando una somma determinata a titolo di oblazione. La prima riguarda gli Interventi effettuati come varianti in corso d'opera, che costituiscono parziale difformità rispetto al titolo rilasciato prima dell'entrata in vigore della legge 10/1977. (Quotidiano.net)