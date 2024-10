Ilfattoquotidiano.it - Canapa, il Tar conferma la sospensione del decreto Schillaci: il Cannabidiolo non è stupefacente. I rischi per il ddl Sicurezza

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Che sia la congiura delle toghe rosse? I meloniani tacciono e l’opposizione non affonda. Ma dopo la bocciatura dei trattenimenti dei migranti in Albania, i magistrati pronunciano un altro No all’indirizzo del governo Meloni: stavolta sulla. I giudici del Tar hannoto ladeldel ministero della Salute datato 27 giugno. In virtù del provvedimento, le composizioni orali contenenti(Cbd) venivano inserite nell’elenco delle sostanze stupefacenti. Con l’effetto di rendere illegale l’olio e gli altri preparati in vendita nei negozi di cannabis light. Sulle ragioni del provvedimento torneremo. Un ostacolo per il ddl– C’è un altro fatto saliente: la pronuncia del Tar può intralciare il ddl, approvato alla Camera e in attesa di essere discusso al Senato.