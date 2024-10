Berrettini-Khachanov in tv | data orario canale e diretta streaming Atp Vienna 2024

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Matteosfiderà Karennei quarti di finale del torneo ATP 500 di, torneo di scena sui campi in cemento indoor della capitale austriaca. Ostacolo insidioso per il tennista azzurro, reduce da una battaglia di tre set contro Tiafoe e chiamato ad un’altra sfida complicata contro un avversario che ha vinto le ultime sei partite giocate. Il russo ha infatti conquistato il titolo la scorsa settimana ad Almaty e sul veloce aha sconfitto prima Seyboth Wild e poi, in rimonta, Nakashima. La cosa positiva è checonduce 4-0 nei precedenti ed ha avuto un giorno di riposo, a differenza del suo avversario. In palio un posto in semifinale contro il vincente del match Mensik-De Minaur. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo venerdì 25 ottobre.