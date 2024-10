Allenamento a porta aperte all’Avellola, fermi in tre (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta d’Allenamento a porte aperte questa mattina al campo Avellola in via Avellino. Sono rimasti fermi in tre, a parte i due lungo degenti Nardi e Pinato fermo anche il difensore Ciurleo. Lavoro differenziato invece per l’altro giovane difensore Avolio. Gli altri, tutti regolarmente in gruppo, anche Viscardi, uscito anzitempo nella gara vinta a Potenza contro il Sorrento e quindi non dovrebbero esserci problemi per l’altro derby con la Casertana domenica prossima al Vigorito alle 15 e 30. Il terzino ha anche partecipato alla partitella. Il tecnico di Floridia durante la seduta d’Allenamento ha spronato molto i suoi ragazzi, ed è proiettato alla sfida di domenica contro i casertani e ha tenuto tutti sulla corda, da Lanini a Lamesta a Ferrara. Alla seduta di Allenamento, presente anche il vice presidente Diego Palermo alla seduta d’Allenamento. Anteprima24.it - Allenamento a porta aperte all’Avellola, fermi in tre Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta d’a portequesta mattina al campo Avellola in via Avellino. Sono rimastiin tre, a parte i due lungo degenti Nardi e Pinato fermo anche il difensore Ciurleo. Lavoro differenziato invece per l’altro giovane difensore Avolio. Gli altri, tutti regolarmente in gruppo, anche Viscardi, uscito anzitempo nella gara vinta a Potenza contro il Sorrento e quindi non dovrebbero esserci problemi per l’altro derby con la Casertana domenica prossima al Vigorito alle 15 e 30. Il terzino ha anche partecipato alla partitella. Il tecnico di Floridia durante la seduta d’ha spronato molto i suoi ragazzi, ed è proiettato alla sfida di domenica contro i casertani e ha tenuto tutti sulla corda, da Lanini a Lamesta a Ferrara. Alla seduta di, presente anche il vice presidente Diego Palermo alla seduta d’

