Torino-Como: le probabili formazioni

Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I granata devono riscattarsi da un periodo negativo, mentre i lariani vogliono confermare i progressi visti finora. Torino-Como si giocherà venerdì 25 ottobre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico Grande Torino.

Torino-Como: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE

I granata stanno probabilmente pagando l'inizio scoppiettante che li ha portati a conquistare dieci nelle prime quattro partite e il conseguente primato in classifica. Poi la squadra di Vanoli è calata improvvisamente incassando ben tre ko consecutivi nelle ultime tre uscite. Contro i lariani ci si aspetta una decisa reazione per recuperare posizioni. Situazione opposta in casa dei lombardi che, dopo aver pagato l'ambientamento nella massima categoria, si sono ripresi infilando risultati importanti e preziosi ai fine della salvezza.

Torino - Vanoli rialza la testa : col Como tornano ben due big - Il Torino subito al lavoro dopo la delusione per la sconfitta contro il Cagliari: Vanoli pensa già al Como dove ritroverà due big Il Torino torna dalla trasferta contro il Cagliari con il rammarico per il ko e anche la rabbia per l’errore di Aureliano sul primo gol dei sardi, ma Vanoli è già concentrato […]. (Calcionews24.com)

Probabili formazioni Torino-Como - nona giornata Serie A 2024/25 - . Ballottaggi: – Indisponibili: Schuurs, Savva, Ilkhan, Njie, Zapata Squalificati: – COMO (4-2-3-1): Audero; Van der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno; Roberto, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone Ballottaggi: – Indisponibili: – Squalificati: – The post Probabili formazioni Torino-Como, nona giornata Serie A 2024/25 appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Calcio : Serie A. Feliciani arbitra Napoli-Como - Inter-Torino a Marcenaro - Con il dir . 30 e che aprirà il programma della 7^ giornata del campionato di Serie A. A chiudere il programma della 7^ giornata sarà Fiorentina-Milan, affidata a Pairetto di Nichelino ROMA - Ermanno Feliciani è stato designato per arbitrare Napoli-Como, match che si giocherà venerdì 4 ottobre alle 18. (Ilgiornaleditalia.it)