Spal, incubo palle inattive. Sono già sette le reti subite

Con 19 reti al passivo in 10 giornate, la Spal resta saldamente la seconda difesa più battuta del girone dopo quella del Legnago Salus che paga però la goleada subita sul campo della Ternana (8-0) qualche settimana fa. Una situazione talmente disastrosa da costringere mister Dossena a cambiare assetto tattico, passando dal 4-3-3 a un 3-5-2 che è lontanissimo dalla sua filosofia di gioco ma che a tutti è sembrato il modulo migliore per fornire qualche certezza in più alla squadra. Purtroppo però non è bastato per fermare la capolista Pescara, a segno nella ripresa con un colpo di testa di Brosco sugli sviluppi di un corner. Non è la prima volta che il Delfino va in rete in quel modo, con un calcio d'angolo battuto sul primo palo e incornato in anticipo alle spalle del portiere.

