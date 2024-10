Sinner, catastrofe annunciata: è crollato tutto (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Jannik Sinner, era scontato che accadesse: non c’è stato proprio niente da fare, era destino che crollasse tutto. Stavolta gli analisti hanno fatto un buco nell’acqua. Erano certi che a vincere la prima edizione del Six Kings Slam sarebbe stato Carlos Alcaraz, ma sappiamo bene che l’epilogo del torneo di esibizione andato in scena in Arabia Saudita è stato ben diverso. L’iberico si è sì aggiudicato il primo parziale della combattutissima finale, salvo poi arrendersi, però, ad un inarrestabile Jannik Sinner. Jannik Sinner ha vinto il torneo di esibizione di Riyad (AnsaFoto) – Ilveggente.itI due avversari hanno dato spettacolo e non si sono risparmiati, tuttavia l’altoatesino è stato più continuo nella sua prestazione, tanto da aggiudicarsi, per l’appunto, lo scettro di re di Riyad e anche un gran bel bruzzolo. Ilveggente.it - Sinner, catastrofe annunciata: è crollato tutto Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Jannik, era scontato che accadesse: non c’è stato proprio niente da fare, era destino che crollasse. Stavolta gli analisti hanno fatto un buco nell’acqua. Erano certi che a vincere la prima edizione del Six Kings Slam sarebbe stato Carlos Alcaraz, ma sappiamo bene che l’epilogo del torneo di esibizione andato in scena in Arabia Saudita è stato ben diverso. L’iberico si è sì aggiudicato il primo parziale della combattutissima finale, salvo poi arrendersi, però, ad un inarrestabile Jannik. Jannikha vinto il torneo di esibizione di Riyad (AnsaFoto) – Ilveggente.itI due avversari hanno dato spettacolo e non si sono risparmiati, tuttavia l’altoatesino è stato più continuo nella sua prestazione, tanto da aggiudicarsi, per l’appunto, lo scettro di re di Riyad e anche un gran bel bruzzolo.

Puppo sicuro : “Per un po’ di partite Alcaraz perderà con Sinner. Jannik lo ha devastato” - Le vittorie ottenute negli ultimi mesi da Sinner mi fanno ricordare i grandi e quando ingranano certi risultati è difficile fermarli. Dario Puppo si è soffermato sulla vittoria di Jannik Sinner nel Six Kings Slam, dove ha sconfitto Carlos Alcaraz in finale: “Il suo rendimento sul cemento indoor è di livello altissimo, questo è l’ambito in cui Alcaraz deve ancora fare quello che ha fatto su ... (Oasport.it)

Ambesi : “Sinner è stato superiore ad Alcaraz : lo ha sgretolato - indoor ha qualcosa in più” - Alla fine sì, ha giocato a Riad tre partite di un certo livello, due molto tirate, che sono arrivate al terzo set, ma sinceramente non mi sembra un calendario insostenibile, ecco. Cioè, se non è dominio quello che si è visto ieri, io non so quale sia. Ripeto, adesso otto giorni di riposo, Parigi, settimana di riposo, Torino. (Oasport.it)

"Quando ti svegli al mattino... ?". Assurda domanda su Alcaraz - Sinner gela l'intervistatore - Ma i due si stimano, si vogliono forse anche un pizzico di bene. “Every day you wake up and you think about him” #SixKingsSlam pic. Direi che siamo buoni amici, anche se non i migliori in assoluto. Mi sveglio la mattina cercando di capire come batterlo", ha spiegato il ragazzo di San Candido. (Liberoquotidiano.it)