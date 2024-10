Scuole, il Comune di Castel Frentano: "No ad ipotesi di accorpamento dell'istituto comprensivo" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Il Comune di Castel Frentano si oppone fermamente a qualsiasi forma di accorpamento del proprio istituto comprensivo”. Lo ha messo nero su bianco la giunta comunale, presieduta dal sindaco Mario Verratti, che ha ribadito la propria posizione in merito al dimensionamento scolastico nella delibera Chietitoday.it - Scuole, il Comune di Castel Frentano: "No ad ipotesi di accorpamento dell'istituto comprensivo" Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Ildisi oppone fermamente a qualsiasi forma didel proprio”. Lo ha messo nero su bianco la giunta comunale, presieduta dal sindaco Mario Verratti, che ha ribadito la propria posizione in merito al dimensionamento scolastico nella delibera

