Piscina in piazza Amendola: "Via alla ristrutturazione" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Siena ha bisogno di un secondo impianto. Via alla ristrutturazione della Piscina di piazza Amendola", annuncia il Comune di Siena. "La struttura attuale – spiega l'assessore all'edilizia sportiva Lorenzo Loré – in gestione all'Uisp Siena è chiusa dal 2020, dopo la pandemia non ha più riaperto. La comunità senese ha bisogno di un altro impianto, la sola struttura dell'Acquacalda, che peraltro ha bisogno di alcuni interventi che effettueremo nelle prossime settimane, non è sufficiente per far fronte alle necessità di sportivi e società ". "Per questo – prosegue l'assessore – la volontà dell'amministrazione è studiare un progetto che porti a una completa riqualificazione della Piscina Amendola, recuperando parte della struttura e, soprattutto, dando vita a un impianto moderno, efficiente e fruibile.

