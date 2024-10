Monza, uccide cognata e ferisce nipote (Di mercoledì 23 ottobre 2024) 21.55 Una donna di 63 anni è stata uccisa, questo pomeriggio, a coltellate dal cognato di 62, dopo essere intervenuta in difesa della figlia di 28, a sua volta aggredita con due fendenti, all' interno della palazzina dove abitava l'intero nucleo familiare a Nova Milanese (Monza). Secondo quanto emerso, alla base dell' aggressione vi sarebbero conflitti familiari e rapporti tesi da tempo. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di omicidio e tentato omicidio. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) 21.55 Una donna di 63 anni è stata uccisa, questo pomeriggio, a coltellate dal cognato di 62, dopo essere intervenuta in difesa della figlia di 28, a sua volta aggredita con due fendenti, all' interno della palazzina dove abitava l'intero nucleo familiare a Nova Milanese (). Secondo quanto emerso, alla base dell' aggressione vi sarebbero conflitti familiari e rapporti tesi da tempo. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di omicidio e tentato omicidio.

