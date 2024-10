Lanazione.it - Le prime Bibbie a stampa svelate al pubblico. Anteprima all’Abbazia

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sull’onda lunga dell’enorme successo testimoniato dall’afflusso di già 25mila visitatori dal 27 marzo scorso (giorno dell’inaugurazione) è stata fissata una visita in esclusiva con i curatori dell’esposizione dellete. Il luogo è l’antica biblioteca dell’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore. Il giorno è giovedì alle 10,30. "L’iniziativa è nata con l’intento di valorizzare il più possibile il patrimonio ancora gelosamente custodito dai monaci olivetani – spiega la curatrice Mariapia Cattolico – Si tratta di un archivio privato solitamente accessibile soltanto a studiosi accreditati. In particolare il nostro desiderio era di rendere visibili alben due edizioni adella Bibbia particolarmente antiche, in assoluto fra le più antiche fra quellete". Cattolico è una storica dell’arte con competenze specifiche sui libri antichi.