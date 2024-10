L'alpaca starnutisce addosso a re Carlo: la reazione | VIDEO (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Divertente fuoriprogramma per re Carlo III in Australia. Mentre salutava centinaia di persone, accorse a dargli il benvenuto a Canberra, tra il pubblico è spuntato un alpaca. L'animale, quando il monarca si è avvicinato, gli ha starnutito addosso. La scena è stata ripresa e il VIDEO del clamoroso incidente ha iniziato a circolare in rete, totalizzando un numero alto di interazioni via social. Iltempo.it - L'alpaca starnutisce addosso a re Carlo: la reazione | VIDEO Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Divertente fuoriprogramma per reIII in Australia. Mentre salutava centinaia di persone, accorse a dargli il benvenuto a Canberra, tra il pubblico è spuntato un. L'animale, quando il monarca si è avvicinato, gli ha starnutito. La scena è stata ripresa e ildel clamoroso incidente ha iniziato a circolare in rete, totalizzando un numero alto di interazioni via social.

