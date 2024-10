Gaeta.it - La cocaina rosa: un fenomeno preoccupante tra i giovani d’Europa

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Negli ultimi anni, la diffusione di una nuova sostanza stupefacente, conosciuta come "", ha sollevato gravi preoccupazioni tra esperti e autorità in tutta Europa. Questa droga, il cui vero nome scientifico è 2C-B, si distingue per il suo colore vivace e per i suoi effetti psichedelici allarmanti. Il prezzo elevato, che può raggiungere i 400 euro al grammo, la rende un bene esclusivo, ma il suo utilizzo tra i, inclusi i minorenni, è in netto aumento. Scopriamo insieme il contesto e le implicazioni di questo. Cos'è lae come si differenzia dallatradizionale La, termine colloquiale per identificare il 2C-B, è una feniletilamina sintetica che provoca effetti molto diversi rispetto allatradizionale.