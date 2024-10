Ilgiorno.it - Il teatro al Planetario di Lecco con gli astrofili Deep Space

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Continua la rassegna dell‘associazione Gruppoche aldipropone il ciclo di incontri “Arte e scienza: il, un ponte tra le culture". Si tratta di una rassegna di eventi che prevede recital, spettacoli teatrali e concerti legati al grande tema del cielo, che includono parti scientifiche in totale sintonia con quelle performative per indagare il rapporto tra la scienza che studia gli astri e le discipline umanistiche, attraverso le forme espressive che guardano al cosmo da un’altra angolazione. Progetto realizzato con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura (Acinque Energia, Fondazione Comunitaria del Lecchese, Lario Reti Holding, Silea). Il prossimo appuntamento è per il 16 novembre con “Il sogno di Galileo“ della Compagnia Ronzinante. L’inizio dello spettacolo è previsto per le 20.30. Segue il 30 novembre “Magellano.