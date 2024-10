Furto in un noto bar a Cava de' Tirreni: i ladri ripresi dalle telecamere (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ancora un Furto a Cava de’ Tirreni. Una banda composta da quattro malviventi con il viso coperto, dopo aver danneggiato la porta d’ingresso, hanno fatto irruzione all’interno di un bar situato lungo via XXV Luglio.Il FurtoIn pochi minuti, i ladri hanno rubato stecche di sigarette, denaro Salernotoday.it - Furto in un noto bar a Cava de' Tirreni: i ladri ripresi dalle telecamere Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ancora unde’. Una banda composta da quattro malviventi con il viso coperto, dopo aver danneggiato la porta d’ingresso, hanno fatto irruzione all’interno di un bar situato lungo via XXV Luglio.IlIn pochi minuti, ihanno rubato stecche di sigarette, denaro

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scavalcano la recinzione e le fermano i carabinieri : due donne arrestate dopo un furto in abitazione - Probabilmente pensavano di averla fatta oramai franca, invece le die cittadine straniere di 20 e 22 anno sono state arrestate in flagranza di reato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Legnago per concorso in ... (Veronasera.it)

Fassino “graziato” per il furto del profumo : reato estinto - se la cava con 500 euro - “Questa mano può esse piuma e può essere fero”, declamava il mitico Mario Brega in un film di Carlo Verdone: un po’ come la giustizia italiana, che sul furto di un profumo al duty free shop di Fiumicino da parte di Piero Fassino, ha scelto la ... (Secoloditalia.it)

Prima il furto di cavi di rame - poi quello dell'escavatore : 2 colpi in altrettanti notti - Sono tornati sui loro passi. Dopo il furto di circa mille metri di cavi di rame, è stato rubato un mini escavatore. È accaduto in contrada Feudotto a Menfi, all'interno del cantiere per realizzare un impianto fotovoltaico. Il danno provocato ... (Agrigentonotizie.it)