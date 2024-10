Come può cambiare l’attacco del Genoa con Balotelli (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Mario Balotelli è la grande suggestione del Genoa per l`attacco. Nonostante il mercato trasferimenti chiuso il giocatore è libero di firmare Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Marioè la grande suggestione delper l`attacco. Nonostante il mercato trasferimenti chiuso il giocatore è libero di firmare

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Perché il Genoa può accelerare per Balotelli : il punto - Non è un gran momento per il Genoa di Alberto Gilardino, che ha iniziato la stagione con il freno a mano tirato ritrovandosi in piena zona... (Calciomercato.com)

Genoa - svolta definitiva per Balotelli? La situazione - Dopo settimane di voci e dietrofront e ritorni di fiamma è di nuovo trattativa serrata tra il Genoa e Mario Balotelli, svincolato dallo scorso 30 giugno. Coi tempi di recupero di Junior Messias che rischiano di allungarsi e lo stop di Vitinha che ... (Calcioweb.eu)

Balotelli al Genoa - le voci dallo spogliatoio : “Risolva lui i nostri problemi - non noi i suoi” (Repubblica) - L’ennesimo ritorno di Balotelli: riparte dal Genoa, 400mila euro fino a giugno (Repubblica) Scrive Repubblica Genova. La Serie A non si arrende su Super Mario: ne varrà la pena? Così il quotidiano: «Arriva SuperMario, il matrimonio tra il Genoa e ... (Ilnapolista.it)