Caserta, approvate in consiglio due delibere per la viabilità

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIlcomunale diha approvato dueper realizzare due nuovi assi viari molto importanti per la città della Reggia. Il primo, consentirà di collegare il policlinico e viale delle Industrie, mentre il secondo riguarderà via Acquaviva e Viale Carlo III attraverso via Feudo di San Martino. Per attuare questo ambizioso ed importante progetto, si farà riferimento ai fondi di sviluppo e coesione 2021/2027, per una cifra di 23.8 milioni. Questi fondi sono investiti dalla Regione per il potenziamento della rete stradale che collega il Policlinico con Via Sossietta Scialla e Viale delle Industrie. Invece, si attingerà ai fondi del pnrr per collegare direttamente via Acquaviva con Viale Carlo III: l’intervento varrà circa 1.5 milioni.