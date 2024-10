Ilnapolista.it - Calafiori, infortunio al ginocchio in Champions. Arteta: «Non sembrano esserci buone notizie»

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Riccardoha dovuto lasciare il campo nel match diLeague contro lo Shakhtar Donetsk al 72esimo a causa di un problema al.Âsi fa male al: «Non» A fine gara, il tecnico dell’Arsenal Mikelha dichiarato in merito: «L’ho fatto uscire perché sentiva dolore. Non sappiamo ancora l’entità dell’, ma nonbelle». Il match è terminato solamente 1-0 e l’allenatore ha commentato: «Avremmo dovuto mettere in salvo il risultato per il dominio avuto durante la partita. Sembravamo stanchi. Mi aspettavo però un calo». In Premier l’Arsenal si è dovuto arrendere al Bournemouth per 2-0, domenica giocherà il big match contro il Liverpool.