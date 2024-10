Borchia (Lega): “Auto, Ue ora meno ideologia” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Green Ue ha azzoppato l’Auto motive, l’ultimo comparto industriale in cui l’Europa poteva ancora dire la sua. I dati raccontano la cronaca precisa e dettagliata di un flop di proporzioni epocali. E l’Ue, adesso, deve correre ai ripari. Anche perché la rigidità ideologica che ha contraddistinto Bruxelles negli ultimi tempi sta producendo più danni Borchia (Lega): “Auto, Ue ora meno ideologia” L'Identità. Lidentita.it - Borchia (Lega): “Auto, Ue ora meno ideologia” Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Green Ue ha azzoppato l’motive, l’ultimo comparto industriale in cui l’Europa poteva ancora dire la sua. I dati raccontano la cronaca precisa e dettagliata di un flop di proporzioni epocali. E l’Ue, adesso, deve correre ai ripari. Anche perché la rigidità ideologica che ha contraddistinto Bruxelles negli ultimi tempi sta producendo più danni): “, Ue ora” L'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Borchia e Ugl con le forze dell’ordine per la sicurezza - “No alla gogna per le Forze dell’Ordine italiane, che ogni giorno mettono a rischio la propria vita per garantire la nostra sicurezza. Le accuse dell’ECRI ... (giornaleadige.it)

Tragedia di Verona: la Lega difende le forze dell'ordine - Paolo Borchia, capo delegazione al Parlamento europeo e segretario provinciale della Lega di Verona, si scaglia contro le recenti affermazioni della Commissione contro il razzismo e l'intolleranza del ... (informazione.it)

“Sì” del Parlamento Ue ad aiuti extra da 35 miliardi all’Ucraina. Si astiene la Lega - Anche gli alleati di Salvini in Europa voltano le spalle a Kiev: Rn si astiene, Fpo vota contro. Il Carroccio: «Così si rischia terza guerra mondiale, ... (laprovinciapavese.gelocal.it)