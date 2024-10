Bobo Vieri: “Nessun problema col fisco, denuncio le falsità” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Christian Vieri, ex attaccante dell’Inter e della Nazionale, ha deciso di passare al contrattacco dopo che diverse testate giornalistiche e fonti sul web hanno riportato presunte accuse a suo carico riguardo questioni fiscali e bancarie. In una dichiarazione ufficiale, assistito dal suo avvocato Danilo Buongiorno, Vieri ha affermato con fermezza: “Solo falsità contro di me e le mie società, Nessuna esposizione col fisco e Nessun conto in rosso. Ora denuncio!”. Le accuse e la difesa dell’avvocato Buongiorno Secondo quanto riportato da alcune fonti, Vieri e le sue società sarebbero stati coinvolti in presunte esposizioni tributarie e bancarie. Tuttavia, l’avvocato Buongiorno ha prontamente smentito tali affermazioni, definendo la notizia come “falsa” e avente “contenuto apertamente diffamatorio”. Thesocialpost.it - Bobo Vieri: “Nessun problema col fisco, denuncio le falsità” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Christian, ex attaccante dell’Inter e della Nazionale, ha deciso di passare al contrattacco dopo che diverse testate giornalistiche e fonti sul web hanno riportato presunte accuse a suo carico riguardo questioni fiscali e bancarie. In una dichiarazione ufficiale, assistito dal suo avvocato Danilo Buongiorno,ha affermato con fermezza: “Solocontro di me e le mie società,a esposizione colconto in rosso. Ora!”. Le accuse e la difesa dell’avvocato Buongiorno Secondo quanto riportato da alcune fonti,e le sue società sarebbero stati coinvolti in presunte esposizioni tributarie e bancarie. Tuttavia, l’avvocato Buongiorno ha prontamente smentito tali affermazioni, definendo la notizia come “falsa” e avente “contenuto apertamente diffamatorio”.

Bobo Vieri "fatto a pezzi" dal Fisco : quanto deve pagare - conti trascinati in rosso - Stangata del Fisco su Bobo Vieri. Già alle prese con la dolorosa e assai polemica rottura con gli ex amici e compagni d'affari sul web Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, l'ex bomber di Inter e Nazionale riconvertitosi in imprenditore e ... (Liberoquotidiano.it)

Una mazzata da 150mila euro per Bobo Vieri - Una mazzata da 150.000 euro in tasse per la società "Forestale I Bifolchi" gestita da Christian Vieri insieme alla mamma Christiane Rivaux. E’ quanto ha riportato ieri il sito "Open", poi rilanciato da "Dagospia" sui guai con il fisco della ... (Lanazione.it)

Bobo Vieri finisce in fuorigioco per 150 mila euro. Ma questa volta Cassano e Adani non c’entrano - Con la Bobo tv ci riproverà da mercoledì 23 ottobre in occasione della partita di Champions fra Young Boys e Inter grazie a un nuovo formato da cui prova a rinascere dopo la clamorosa rottura con Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. ... (Open.online)