Balzaretti: «Young Boys-Inter, ho una certezza! Una mossa può aiutare» (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’Inter di Inzaghi viene da quattro vittorie consecutive, l’ultima contro la Roma in campionato allo stadio Olimpico. Stasera alle ore 21 affronta invece lo Young Boys in Champions League, ma secondo Federico Balzaretti, opinionista di Prime Video, il tecnico nerazzurro è consapevole delle insidie CONSAPEVOLEZZA – L’Inter di Simone Inzaghi non vuole cadere nel tranello di credere che lo Young Boys sia un ostacolo di poco conto in Champions League. Secondo Federico Balzaretti, Simone Inzaghi è consapevole delle insidie: «Sono sicuro che Inzaghi, per una partita come questa dove l’Inter sulla carta è favorita, abbia alzato l’attenzione e la concentrazione. Penso voglia andare in vantaggio e poi se c’è la possibilità dilagare come successo con la Stella Rossa, ma intanto andare step by step. Inter-news.it - Balzaretti: «Young Boys-Inter, ho una certezza! Una mossa può aiutare» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’di Inzaghi viene da quattro vittorie consecutive, l’ultima contro la Roma in campionato allo stadio Olimpico. Stasera alle ore 21 affronta invece loin Champions League, ma secondo Federico, opinionista di Prime Video, il tecnico nerazzurro è consapevole delle insidie CONSAPEVOLEZZA – L’di Simone Inzaghi non vuole cadere nel tranello di credere che losia un ostacolo di poco conto in Champions League. Secondo Federico, Simone Inzaghi è consapevole delle insidie: «Sono sicuro che Inzaghi, per una partita come questa dove l’sulla carta è favorita, abbia alzato l’attenzione e la concentrazione. Penso voglia andare in vantaggio e poi se c’è la possibilità dilagare come successo con la Stella Rossa, ma intanto andare step by step.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Young Boys – Inter: Guida per vederla gratis in TV e streaming - Seguire Young Boys – Inter in streaming rappresenta un modo comodo ... tra cui Julio Cesar, Gianfranco Zola e Federica Balzaretti. La loro esperienza e competenza nel settore offriranno una panoramica ... (assodigitale.it)

Champions League Young Boys vs Inter in Diretta Streaming Prime Video - Mercoledì 23 ottobre l’Inter di Simone Inzaghi volerà a Berna per affrontare lo Young Boys nella sfida valida per la terza giornata della League Phase di UEFA Champions League. Un match che vede i ner ... (informazione.it)

Young Boys-Inter: guarda la partita di Champions in streaming (anche gratis) - Trasferta in Svizzera per l’impegno in Champions League dei nerazzurri: va in scena questa sera Young Boys-Inter, terzo turno della competizione. Si gioca nella cornice dello Stade de Suisse di Berna, ... (punto-informatico.it)