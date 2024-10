Autismo, la Asl di Chieti avvia la riabilitazione per i pazienti in lista d’attesa (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un passo avanti nell’assistenza ai pazienti con diagnosi di Autismo. A compierlo è la Asl Lanciano Vasto Chieti nel campo della riabilitazione, a fronte dell’impossibilità delle strutture accreditate e contrattualizzate dalla Regione ad accogliere tutte le richieste di trattamenti. È questa la Chietitoday.it - Autismo, la Asl di Chieti avvia la riabilitazione per i pazienti in lista d’attesa Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un passo avanti nell’assistenza aicon diagnosi di. A compierlo è la Asl Lanciano Vastonel campo della, a fronte dell’impossibilità delle strutture accreditate e contrattualizzate dalla Regione ad accogliere tutte le richieste di trattamenti. È questa la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Autismo, la Asl non rimborsa prestazioni e i centri diurni di Teramo e Montorio sospendono i servizi - TERAMO – Un’altra tegola si abbatte sulle famiglie con figli nello spettro autistico. Il motivo? Sempre lo stesso, insufficienza del budget. Dopo l’impossibilità di accesso alle terapie nel ... (ekuonews.it)

Festival danza I Cento passi: appuntamento all’Aquila, Sulmona, Chieti, Avezzano e Celano - L'Aquila. Il festival danza I Cento Passi, con la direzione artistica di Loredana Errico e Amalia Salzano, si svolgerà dal ... (abruzzolive.it)

Tribunale Chieti: “Asl dovrà assicurare le cure a una minore affetta da autismo” - Il Tribunale di Chieti, con la decisione del giudice Ilaria Prozzo, "ribadisce per l'ennesima volta il diritto alle cure per bambini e per persone con autismo, richiamando nell'articolata ordinanza la ... (rete8.it)