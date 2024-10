Unlimitednews.it - Anelli e vittoria per Boston, Lebron e Bronny James storici

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) –, storia, spettacolo, record. Inizia alla grande la stagione Nba 2024-2025 con i campioni in carica diche, in un TD Garden vestito a festa, prima ricevono trofeo eper il titolo conquistato nell’ultima stagione, quindi travolgono i Knicks con un netto 132-109. Non solo Celtics, ci sono anche i Lakers in campo. E non è una partita banale visto che entra dritta nella storia Nba grazie a(anni 39) e(anni 20): padre e figlio in campo insieme e nella stessa squadra, non era mai successo. Onore ai campioni, si comincia dache batte New York con, a proposito di primati, 29 triple piazzate (eguagliato il record dei Bucks di 4 anni fa).