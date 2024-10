30 CFU: all’Università Link il 1° bando per l’A.A. 24/25 (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Boom di richieste all’Università Link che ha pubblicato il I° bando per il percorso formativo 30 CFU per l’Anno Accademico 2024/2025 per la partecipazione ai percorsi di formazione iniziale di cui all’art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023, mentre si sta concludendo la IV° edizione dell’anno accademico 23/24. Le iscrizioni a questo bando rimarranno aperte L'articolo 30 CFU: all’Università Link il 1° bando per l’A.A. 24/25 . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Boom di richiesteche ha pubblicato il I°per il percorso formativo 30 CFU per l’Anno Accademico 2024/2025 per la partecipazione ai percorsi di formazione iniziale di cui all’art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023, mentre si sta concludendo la IV° edizione dell’anno accademico 23/24. Le iscrizioni a questorimarranno aperte L'articolo 30 CFU:il 1°per l’A.A. 24/25 .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

30 CFU : all’Università Linki il 1° bando per l’A.A. 24/25 - Boom di richieste all’Università Link che ha pubblicato il I° bando per il percorso formativo 30 CFU per l’Anno Accademico 2024/2025 per la partecipazione ai percorsi di formazione iniziale di cui all’art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023, mentre si ... (Orizzontescuola.it)