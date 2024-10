Ilgiorno.it - Tracciati sei nuovi sentieri alla riscoperta dell’Oltrepò

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Seicome petali di un fiore speciale, il “Fiore di Borgoratto Mormorolo“, una serie di itinerari immaginati sulla nuova rete diescursionistici che si snoda tra le splendide colline pavesi, in borghi ricchi di storia, rinomati oggi per la produzione di vini e le pregiate attività artigianali locali. Graziesinergia tra la proloco Borgoratto Mormorolo, il Comune, il Cai di Voghera e la Comunità montana Oltrepò pavese, dopo tre anni di lavori è stata possibile la tracciatura die la ridefinizione e manutenzione deipreesistenti. I seioffrono itinerari ad anello di 7 chilometri ciascuno, ideali per gli amanti dell’escursionismo e per gite fuori porta in famiglia. Per i più allenati, è possibile unire più petali o percorrere il perimetro esterno del fiore, il “Giro della Corolla“, di 18 chilometri.