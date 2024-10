Santiago Castro: «Possiamo fare meglio per la squadra; Dallinga? Mi piacerebbe giocare con lui» (Di martedì 22 ottobre 2024) Le parole di Santiago Castro, attaccante del Bologna, prima del calcio d’inizio della partita di Champions League contro l’Aston Villa Santiago Castro ha parlato così prima di Aston Villa-Bologna a Sky, match valido per la terza giornata della Champions League 2024/25. «Mi piacerebbe giocare con Dallinga, è un attaccante di molta esperienza in Europa. Possiamo fare il meglio per la squadra Calcionews24.com - Santiago Castro: «Possiamo fare meglio per la squadra; Dallinga? Mi piacerebbe giocare con lui» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Le parole di, attaccante del Bologna, prima del calcio d’inizio della partita di Champions League contro l’Aston Villaha parlato così prima di Aston Villa-Bologna a Sky, match valido per la terza giornata della Champions League 2024/25. «Micon, è un attaccante di molta esperienza in Europa.ilper la

Bologna - si punta tutto su Santiago Castro. Italiano crede in lui per risollevare la classifica - Servono i suoi goal Il Bologna ha bisogno di risollevare la sua situazione in classifica, e per farlo gli servono soprattutto quei goal che mancano in attacco. Con Orsolini a corrente alterna e Karlsson sempre più oggetto misterioso Italiano […]. Bologna, Italiano crede nella consacrazione di Castro per trascinare la squadra rossoblu sempre più in alto. (Calcionews24.com)

Santiago - che numeri. Castro e la quarta perla : segna già più di Zirkzee e può eguagliare Cruz - Sarà diverso oggi, con un Parma da provare a sbranare per dare un volto più accettabile alla classifica dei rossoblù. Ergo: oggi per Suzuki i pericoli possono arrivare anche da lontano. Castro, se anche oggi dovesse segnare, arriverebbe a 4 gol consecutivi, un traguardo che in campionato, negli ultimi trent’anni (ovvero da quando, nel 1994-95, si assegnano tre punti alla vittoria) in casa ... (Sport.quotidiano.net)

Santiago Castro vuole dire la sua - Ricardo Gareca, ex gloria del club, dopo un quinquennio alla guida del Perù è tornato – a dieci anni di distanza – in panchina a gennaio. Per i suoi servizi ha sborsato 12 milioni di euro: un investimento importante per dare a Joshua Zirkzee un sostituto capace di interpretare, in qualche modo, il suo gioco. (Ultimouomo.com)