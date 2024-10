Santa Sederinnovato accordo con la Cina prosegue dialogo

Quotidiano.net - Santa Sede,rinnovato accordo con la Cina, prosegue dialogo

(Di martedì 22 ottobre 2024) "LaSede e la Repubblica Popolare Cinese, visti i consensi raggiunti per una proficua applicazione dell'Provvisorio sulla nomina dei Vescovi, dopo opportune consultazioni e valutazioni, hanno concordato di prorogarne la validità per un ulteriore quadriennio, a decorrere dalla data odierna". E' quanto afferma laSede confermando la notizia diffusa già a Pechino. "La Parte Vaticana rimane intenzionata a proseguire ilrispettoso e costruttivo con la Parte Cinese, per lo sviluppo delle relazioni bilaterali in vista del bene della Chiesa Cattolica nel Paese e di tutto il popolo cinese", aggiunge laSede.