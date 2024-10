Raid Libano, ospedale evacua i pazienti (Di martedì 22 ottobre 2024) 9.45 L'ospedale Al-Sahel, nel sobborgo di Dahieh a Beirut Sud,sta evacuando i pazienti,nel timore di un Raid israeliano L'Idf accusa le milizie filo-iraniane di aver nascosto"mezzo miliardo di dollari in banconote e oro" in un bunker situato proprio sotto l'ospedale. "Sono sale operatorie, non abbiamo legami con Hezbollah",dice il direttore Alameh. Intanto sarebbe di 4 morti, tra cui ci sarebbe anche un bambino, il bilancio dell'ultimo Raid Idf vicino all'ospedale. Ventiquattro le persone ferite. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 22 ottobre 2024) 9.45 L'Al-Sahel, nel sobborgo di Dahieh a Beirut Sud,stando i,nel timore di unisraeliano L'Idf accusa le milizie filo-iraniane di aver nascosto"mezzo miliardo di dollari in banconote e oro" in un bunker situato proprio sotto l'. "Sono sale operatorie, non abbiamo legami con Hezbollah",dice il direttore Alameh. Intanto sarebbe di 4 morti, tra cui ci sarebbe anche un bambino, il bilancio dell'ultimoIdf vicino all'. Ventiquattro le persone ferite.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Libano - almeno quattro morti in raid israeliano a Beirut - Nella notte le Forze di difesa dello Stato ebraico hanno effettuato altri bombardamenti in Libano. È il primo attacco alla capitale libanese in 10 giorni. È di almeno quattro morti, tra cui un bambino, e oltre 20 feriti il bilancio del raid israeliano avvenuto nei sobborghi meridionali di Beirut, dove l’Idf aveva individuato un bunker di Hezbollah, poco distante dall’ospedale Hariri. (Lapresse.it)

Guerra Israele-Libano - news in diretta : Hezbollah : “Razzi sui sobborghi di Tel Aviv”. A Beirut raid contro ospedale fa 4 morti e 24 feriti - Continua a leggere . Oggi incontro Blinken-Netanyahu. Ospedale Beirut, raid Israele fa 4 morti, tra cui un bambino, e 24 feriti. Le ultime notizie dalla guerra in Medio Oriente e gli aggiornamenti dell'ultima ora sull'escalation tra Israele, Iran e Libano: news di oggi sul conflitto a Gaza. Sirene d'allarme a Tel Aviv. (Fanpage.it)

Libano - 'almeno 3 morti per i raid stasera a sud di Beirut' - Siete vicini alle installazioni di Hezbollah, contro le quali l'Idf agirà presto. "Questo è un avviso urgente. In precedenza le forze armate israeliane avevano invitato la popolazione residente nell'area a lasciare le proprie abitazioni. Lo riporta The Times of Israel. Una fonte della sicurezza libanese ha affermato che almeno tre persone sono rimaste uccise e decine ferite negli attacchi ... (Quotidiano.net)