Quella volta che Nanni Moretti al cinema gridò | Basta con la f… vogliamo anche un po’ di c…

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il Fatto Quotidiano oggi anticipa qualche stralcio del libro di Alessandro Ferrucci Non sai cos’è successo (PaperFirst). Il volume racconta aneddoti e segreti del mondo dello spettacolo. Tra questi spicca quello raccontato da Alessandro Haber a proposito di: «Andai conalper vedere La cicala di Alberto Lattuada con Virna Lisi e Renato Salvatori, dopo il dissequestro per un nudo integrale tra Clio Goldsmith e Barbara De Rossi.voleva scoprire perché un film come quello incassasse così tanto: pure quel pomeriggio la sala era piena. Nonostante la censura il film mostrava in diverse scene qualche culo e un po’ di tette; a metà della visioneurlò: ‘con la figa, abbiate il coraggio di mostrareun po’ di cazzo’. Piano piano la gente iniziò a ridere. Fu geniale».