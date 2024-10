Quanti anni ha il nostro cervello?. Visto che non é possibile un lifting dei neuroni. Fondazione Prada inaugura “Preserving the Brain: A Call to Action”, il progetto dedicato alla prevenzione delle malattie neurodegenerative. (Di martedì 22 ottobre 2024) Moriremo di Alzheimer o di Parkinson? Che differenza c’è tra il primo e la demenza senile? Come fare per prevenirle? Come eliminare la “spazzatura" dal nostro cervello?. Queste le domande e altre nel talk condotto dal luminare e neurologo Giancarlo Comi e direttore del comitato scientifico “Preservi Ilgiornaleditalia.it - Quanti anni ha il nostro cervello?. Visto che non é possibile un lifting dei neuroni. Fondazione Prada inaugura “Preserving the Brain: A Call to Action”, il progetto dedicato alla prevenzione delle malattie neurodegenerative. Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Moriremo di Alzheimer o di Parkinson? Che differenza c’è tra il primo e la demenza senile? Come fare per prevenirle? Come eliminare la “spazzatura" dal?. Queste le domande e altre nel talk condotto dal luminare e neurologo Giancarlo Comi e direttore del comitato scientifico “Preservi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tutti i benefici del biohacking sul nostro corpo e il nostro cervello - Nootropici: L'uso di sostanze naturali o sintetiche per migliorare le funzioni cognitive. In un'epoca in cui siamo costantemente spinti a performare al massimo, come bolidi di Formula 1 lanciati verso il prossimo traguardo, il biohacking si presenta come una delle nuove frontiere dell'auto-miglioramento. (Gqitalia.it)

In che modo il nostro cervello percepisce il mondo? - “I nostri esperimenti hanno permesso di dimostrare che le proprietà funzionali dei neuroni corticali possono essere modulate anche da segnali che provengono da cortecce di ordine superiore, in particolare dalla corteccia visiva secondaria, con un flusso che possiamo descrivere ‘dall’alto verso il basso’, e che trasportano importanti informazioni sul contesto in cui siamo immersi. (Laprimapagina.it)

Notizie Asvis : Le microplastiche conquistano i mari - ma anche il nostro cervello - Lo studio, il primo di una lunga ricerca ancora in fase di peer review, fornisce dunque una prima stima su un tema che inquieta i ricercatori. Si riporta di seguito il testo integrale di Ivan Manzo della Redazione ASviS – Comitato Scientifico presieduto dal prof. Anche le acque dolci, l’aria e il suolo non sono immuni dai gravi problemi di inquinamento che affliggono il Mediterraneo. (Ildenaro.it)