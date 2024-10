Quali sono i migliori sacchetti per l’umido in base a resistenza e capienza, la classifica di Altroconsumo (Di martedì 22 ottobre 2024) L'associazione dei consumatori Altroconsumo ha svolto un'analisi su 15 sacchetti per l'umido in commercio valutando resistenza alla perforazione e tenuta dei liquidi: prima Esselunga, ultimi Pam, Crai e Lidl. Fanpage.it - Quali sono i migliori sacchetti per l’umido in base a resistenza e capienza, la classifica di Altroconsumo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L'associazione dei consumatoriha svolto un'analisi su 15per l'umido in commercio valutandoalla perforazione e tenuta dei liquidi: prima Esselunga, ultimi Pam, Crai e Lidl.

Quali sono i migliori sacchetti per l’umido in base a resistenza e capienza, la classifica di Altroconsumo - Sacchetti per l’umido alla prova di resistenza e capienza. Spesso si sfaldano in mano, sono troppo piccoli oppure non trattengono i liquidi, provocando perdite nei bidoncini. E a ciò si aggiungono ... (fanpage.it)

Il test Altroconsumo sui sacchetti per la raccolta dell'umido: quali i più resistenti? - I sacchetti compostabili costano ai consumatori fino a 49 euro all’anno, e fare ampie scorte non conviene, a 6 mesi dalla produzione diventano più fragili. (adnkronos.com)