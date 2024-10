«Pista ciclabile di Mucinasso opera cruciale, mi auguro si completi in tempi brevi» (Di martedì 22 ottobre 2024) «Non ero ancora maggiorenne quando, con il gruppo giovanile del centrodestra di Piacenza raccoglievamo le firme per la realizzazione di una Pista ciclabile tra la città e la frazione di Mucinasso. Un impegno che, grazie all’azione dell’Amministrazione Barbieri, sia in Comune sia in Provincia Ilpiacenza.it - «Pista ciclabile di Mucinasso opera cruciale, mi auguro si completi in tempi brevi» Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di martedì 22 ottobre 2024) «Non ero ancora maggiorenne quando, con il gruppo giovanile del centrodestra di Piacenza raccoglievamo le firme per la realizzazione di unatra la città e la frazione di. Un impegno che, grazie all’azione dell’Amministrazione Barbieri, sia in Comune sia in Provincia

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ciclista uccisa : pista ciclabile sotto inchiesta. Sala : “Obbligo di cordoli protettivi? Non faremmo più nuove corsie” - Rimango dell’idea che le piste ciclabili sono gradite a una parte significativa della popolazione e ci terrei a continuare a realizzarle”. “Se dovesse passare l’idea che le piste ciclabili possono essere fatte solo se protette da cordoli, abbiamo finito di fare piste ciclabili a Milano”. Chiusa la riflessione sul futuro della mobilità morbida in città, il sindaco si concentra sulla situazione ... (Ilgiorno.it)

Ex Santa Chiara - pista ciclabile di San Rossore : gli argomenti del Consiglio comunale - Torna domani, lunedì 21 ottobre, dalle 14.30 e ad oltranza dei lavori, il Consiglio comunale di Pisa. Come è stato per buona parte della scorsa seduta, proseguirà la discussione, promossa dal consigliere Francesco Auletta (Una città in Comune), circa il recupero dell'area dell'ospedale Santa... (Pisatoday.it)

Via Domenico Tempio sott'acqua - Barresi (FdI) : "Pista ciclabile ostacola il deflusso delle acque" - Ogni volta la stessa storia. Catania è stata colpita questa mattina da un violento nubifragio, confermando le previsioni più pessimistiche degli ultimi giorni. In previsione del maltempo, il sindaco Trantino aveva già deciso, nel tardo pomeriggio di ieri, di sospendere le attività didattiche e... (Cataniatoday.it)