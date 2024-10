News Uomini e Donne, quattro protagonisti dal trono over scaricati dalla redazione: i nomi (Di martedì 22 ottobre 2024) Aria di cambiamento a Uomini e Donne, dove il pubblico ha assistito a sorprendenti addii dal trono over. Le registrazioni hanno svelato l’uscita di scena di quattro protagonisti: due dame e due cavalieri che hanno segnato la storia recente del programma. Gli spettatori, colpiti dalla notizia, hanno iniziato a speculare sulle possibili motivazioni di questi abbandoni improvvisi, nonostante nessuna dichiarazione ufficiale sia stata ancora rilasciata dai diretti interessati. Con queste defezioni, si aprono interrogativi sul futuro degli equilibri nel parterre e sulle dinamiche tra i partecipanti. Ma chi sono i volti che hanno deciso di fare un passo indietro? Scopriamo di più sugli addii di Aurora Tropea, Cristina Tenuta, Armando Incarnato e Mario Verona. Anticipazionitv.it - News Uomini e Donne, quattro protagonisti dal trono over scaricati dalla redazione: i nomi Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Aria di cambiamento a, dove il pubblico ha assistito a sorprendenti addii dal. Le registrazioni hanno svelato l’uscita di scena di: due dame e due cavalieri che hanno segnato la storia recente del programma. Gli spettatori, colpitinotizia, hanno iniziato a speculare sulle possibili motivazioni di questi abbandoni improvvisi, nonostante nessuna dichiarazione ufficiale sia stata ancora rilasciata dai diretti interessati. Con queste defezioni, si aprono interrogativi sul futuro degli equilibri nel parterre e sulle dinamiche tra i partecipanti. Ma chi sono i volti che hanno deciso di fare un passo indietro? Scopriamo di più sugli addii di Aurora Tropea, Cristina Tenuta, Armando Incarnato e Mario Verona.

Gemma Galgani spiazzata da un cavaliere a Uomini e Donne - coppia al capolinea - com/4yeu2tnBLh — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 22, 2024 . Per contro, però, Gemma è stata un po’ più frenata, sta di fatto che gli opinionisti hanno accusato la donna di non essere interessata a lui. Lui si è giustificato dicendo di non averla chiamata in quanto lei gli ha detto di voler stare un po’ da sola. (Tutto.tv)

Uomini e Donne - amore al capolinea per una discussa coppia del Trono over : “Lui mi ha mandato un messaggio e mi ha detto che…” - Chiedilo a lui come è finita. Abbiamo fatto metà maggio e giugno…Per ora non tornerei nel parterre, sono ancora un po’ frastornata dal viaggio e tutto ma mai dire mai, non mi dispiacerebbe tornare. Nel corso di una diretta Instagram con Fralof, Renata ha dichiarato: L’amore è finito. E’ sempre stato una brava persona, educata, rispettosa…Diciamo che io non ero presa proprio…Ho lasciato perdere e ... (Isaechia.it)

Uomini e Donne perché Armando - Aurora - Cristina e Mario non sono più in studio - Non si sa se sia un arrivederci o un saluto definitivo alla trasmissione. Nella nuova stagione del dating show di Maria De Filippi, il cavaliere napoletano sembrava essere intenzionato a tornare a essere una presenza fissa nel parterre del Trono Over. Ma vediamo insieme ora cosa esce fuori. Tenuta e Tropea potrebbero essere assenti perché fuori dal parterre. (Latuafonte.com)