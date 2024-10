"Lì non sarei più in onda": il fuorionda della Berlinguer "rubato" da Striscia, cosa ha detto | Guarda (Di martedì 22 ottobre 2024) "Ringrazio Dio di non essere rimasta lì. Oggi sicuramente non sarei più in onda": Bianca Berlinguer lo ha detto, riferendosi alla Rai, in un fuorionda catturato da Striscia la Notizia, che lo trasmetterà questa sera, martedì 22 ottobre, su Canale 5. Nel filmato "rubato" dal tg satirico, la giornalista si trova nello studio di È sempre Cartabianca, durante la registrazione della puntata in onda la domenica, e fa un confronto tra il suo periodo attuale a Mediaset e quello passato in cui lavorava in Rai. Oggi, dice la Berlinguer, "non avrei accettato le regole, e quindi avrebbero trovato il modo di non farmi Mi hanno detto che ci sono regole assurde, tipo controllano tutti i servizi, tutti i testi. Che poi se fai un talk, che te voi controllà. Avrebbero boicottato gli ospiti, figurati". Un chiaro riferimento, insomma, al suo trasloco dalla Rai a Mediaset. Liberoquotidiano.it - "Lì non sarei più in onda": il fuorionda della Berlinguer "rubato" da Striscia, cosa ha detto | Guarda Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) "Ringrazio Dio di non essere rimasta lì. Oggi sicuramente nonpiù in": Biancalo ha, riferendosi alla Rai, in un fuoricatturato dala Notizia, che lo trasmetterà questa sera, martedì 22 ottobre, su Canale 5. Nel filmato "" dal tg satirico, la giornalista si trova nello studio di È sempre Cartabianca, durante la registrazionepuntata inla domenica, e fa un confronto tra il suo periodo attuale a Mediaset e quello passato in cui lavorava in Rai. Oggi, dice la, "non avrei accettato le regole, e quindi avrebbero trovato il modo di non farmi Mi hannoche ci sono regole assurde, tipo controllano tutti i servizi, tutti i testi. Che poi se fai un talk, che te voi controllà. Avrebbero boicottato gli ospiti, figurati". Un chiaro riferimento, insomma, al suo trasloco dalla Rai a Mediaset.

