Legambiente, Padova è la città dove si va di più in bici (Di martedì 22 ottobre 2024) Padova è la città d'Italia dove si va più in bicicletta, seguita da Piacenza al secondo posto e da Bolzano al terzo. E' questo il podio del Giretto d'Italia, l'iniziativa di Legambiente che premia i Comuni e le aziende più impegnati sulla mobilità sostenibile, giunto quest'anno alla 14/a edizione. Il Giretto si è svolto quest'anno durante la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, dal 16 al 22 settembre, e ha visto la partecipazione di 22 comuni sopra i 15 mila abitanti e 17 aziende. Legambiente ha installato 154 checkpoint per il calcolo degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola. In totale, sono stati registrati oltre 39 mila passaggi con biciclette e monopattini elettrici. Quotidiano.net - Legambiente, Padova è la città dove si va di più in bici Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024)è lad'Italiasi va più incletta, seguita da Piacenza al secondo posto e da Bolzano al terzo. E' questo il podio del Giretto d'Italia, l'iniziativa diche premia i Comuni e le aziende più impegnati sulla mobilità sostenibile, giunto quest'anno alla 14/a edizione. Il Giretto si è svolto quest'anno durante la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, dal 16 al 22 settembre, e ha visto la partecipazione di 22 comuni sopra i 15 mila abitanti e 17 aziende.ha installato 154 checkpoint per il calcolo degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola. In totale, sono stati registrati oltre 39 mila passaggi conclette e monopattini elettrici.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Legambiente, Padova è la città dove si va di più in bici - Padova è la città d'Italia dove si va più in bicicletta, seguita da Piacenza al secondo posto e da Bolzano al terzo. (ANSA) ... (ansa.it)

XIV Giretto d'Italia di Legambiente: oltre 39mila spostamenti in 22 comuni e 17 aziende - Il XIV Giretto d’Italia di Legambiente, che quest’anno durante la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile ha visto la partecipazione di 22 comuni sopra i 15 mila abitanti e 17 aziende, per un tot ... (greenreport.it)

Alluvioni, appello di Legambiente: «Basta ritardi, il Governo trovi i soldi per il Piano sul clima del 2023» - Il «Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici» è stato approvato nel 2023 ma«in dieci mesi il Governo non ha ancora stanziato le ritorse per attuare gli interventi previsti: è ora di cam ... (corriere.it)