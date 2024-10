La piccola morta dopo due giorni di febbre, al Duomo i funerali della piccola Francesca (Di martedì 22 ottobre 2024) Aveva solo otto anni e tanta voglia di vivere, di scoprire il mondo col suo dolce sorriso. E’ morta però ieri poco dopo le 4, al Policlinico di Messina, dopo aver lottato due giorni contro la febbre che non le ha lasciato scampo.Una bambina sana e solare la piccola Francesca Galletta che Messinatoday.it - La piccola morta dopo due giorni di febbre, al Duomo i funerali della piccola Francesca Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Aveva solo otto anni e tanta voglia di vivere, di scoprire il mondo col suo dolce sorriso. E’però ieri pocole 4, al Policlinico di Messina,aver lottato duecontro lache non le ha lasciato scampo.Una bambina sana e solare laGalletta che

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lula - piccola emorragia cerebrale dopo una caduta in bagno - Il medico ha anche sottolineato che, indipendentemente dall’età, chiunque avesse subito una caduta simile riceverebbe le stesse cure e si vedrebbe annullare una partenza per l’estero. Il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva ha riportato una piccola emorragia cerebrale nella parte posteriore della testa, dopo una caduta in un bagno del Palácio da Alvorada, a Brasilia. (Open.online)

“Il mio ragazzo mi ha lasciata di punto in bianco dopo tre anni - mi sono inventata una piccola vendetta che gli ha causato fastidio per giorni” : il racconto virale - Intanto, dopo che il suo ragazzo le ha detto che era finita, lei, che viveva in casa di lui, ha fatto i bagagli e se n’è andata. La soddisfazione di sapere che gli era mancato questo piccolo oggetto al punto da ordinarne un altro è stata una piccola vittoria di cui avevo bisogno”. Così, proprio mentre impacchettava le sue cose per poterle portare via da casa di lui, ha pensato a un piano. (Ilfattoquotidiano.it)

Salerno - dopo anni di attesa Mariarosaria e Luca celebrano la nascita della piccola Martina - Successivamente, è stata esaminata con cura la cavità uterina e, dopo aver escluso infezioni e analizzato la presenza di cellule Natural Killer, è stato eseguito un trasferimento embrionale che ha finalmente portato a una gravidanza. La neonata è stata immediatamente affidata alle cure della dr. Tuttavia, alla 32esima settimana si sono manifestati alcuni problemi, tra cui l’aumento delle ... (Zon.it)