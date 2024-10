Israele, Hezbollah rivendica drone su casa Netanyahu: “Responsabilità unicamente nostra” (Di martedì 22 ottobre 2024) Sembrerebbe essere totalmente eliminata la possibilità che l'offensiva sia stata portata avanti da Teheran, come inizialmente aveva accusato lo stesso Benjamin Netanyahu L'articolo Israele, Hezbollah rivendica drone su casa Netanyahu: “Responsabilità unicamente nostra” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Israele, Hezbollah rivendica drone su casa Netanyahu: “Responsabilità unicamente nostra” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Sembrerebbe essere totalmente eliminata la possibilità che l'offensiva sia stata portata avanti da Teheran, come inizialmente aveva accusato lo stesso BenjaminL'articolosu: “” proviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Israele ha distrutto il bunker dove Hezbollah aveva 500 milioni di dollari in contanti e oro : le immagini - twitter. Watch to see where it’s located: pic. Si possono vedere gli edifici sotto i quali si trovano i pozzi d’ingresso al bunker», ha affermato Hagari, parlando di «denaro rubato al popolo del Libano» e «usato per attività terroristiche», quando «poteva essere usato per la ricostruzione del Paese». (Lettera43.it)

Israele distrugge l'oro di Hezbollah in Libano - Infine, Il capo dello Shin Bet, Ronen Bar, si è recato al Cairo domenica per discutere della possibilità di riavviare i negoziati sulla questione degli ostaggi, dopo l'uccisione del leader di Hamas Yahya Sinwar avvenuta la scorsa settimana a Gaza, come riportato da un funzionario israeliano al Times of Israel. (Panorama.it)

Israele ha ucciso il responsabile delle finanze di Hezbollah a Damasco - in Siria - Il 21 ottobre l’esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso in Siria un alto funzionario di Hezbollah, responsabile dei finanziamenti del movimento islamista libanese. Leggi . (Internazionale.it)