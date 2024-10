In Austria ai conservatori l’incarico di formare il governo (Di martedì 22 ottobre 2024) Il 22 ottobre il presidente Austriaco Alexander Van der Bellen ha chiesto al cancelliere conservatore uscente Karl Nehammer di trovare una maggioranza con la sinistra al governo, sottolineando l’incapacità dell’estrema destra di formare una coalizione dopo la vittoria alle elezioni. Leggi Internazionale.it - In Austria ai conservatori l’incarico di formare il governo Leggi tutta la notizia su Internazionale.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il 22 ottobre il presidenteco Alexander Van der Bellen ha chiesto al cancelliere conservatore uscente Karl Nehammer di trovare una maggioranza con la sinistra al, sottolineando l’incapacità dell’estrema destra diuna coalizione dopo la vittoria alle elezioni. Leggi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Austria - al cancelliere Nehammer l’incarico di formare il governo : esclusa l’estrema destra di Kickl - A quasi un mese dalle elezioni del 29 settembre, il presidente federale dell’Austria Alexander Van der Bellen ha conferito l’incarico di formare il nuovo governo al cancelliere uscente Karl Nehammer, leader del Partito Popolare Austriaco (Övp). Herbert Kickl (Getty Images). Articolo completo: Austria, al cancelliere Nehammer l’incarico di formare il governo: esclusa l’estrema destra di Kickl ... (Lettera43.it)

Austria : Weber (Ppe) - spetta a Nehammer formare governo dei popolari coi socialisti - Gli elettori hanno dato a Karl Nehammer un chiaro mandato per formare un governo. È la forza stabile del centro politico in Austria. Gli elettori hanno anche decisamente respinto le ideologie di sinistra. . (LaPresse) – “Il risultato delle elezioni in Austria è una notevole riaffermazione di Karl Nehammer e dell’ÖVP. (Lapresse.it)

Lavoro e stranieri - il governo vede i sindacati per riformare i decreti flussi. Cgil e Uil : “Ma la Bossi-Fini non la vogliono toccare” - “Gli aspetti su cui intervenire – ha sintetizzato Mantovano – sono quelli della verifica delle domande di nulla osta al lavoro, del meccanismo del click day, della definizione delle quote, del rafforzamento dei canali di ingresso speciali e più in generale della collaborazione con le parti sociali e le associazioni di categoria allo scopo di definire i fabbisogni di manodopera”. (Ilfattoquotidiano.it)