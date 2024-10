Sport.quotidiano.net - Il torneo I borghi più belli d’Italia di calcio a 5. Treia si fa valere, conquistato l’argento

(Di martedì 22 ottobre 2024) L’Auroraa 5 vince la medaglia d’argento al"Ipiù". Cedendo solo in finale 7-3 a Tropea, al lago di Garda si è festeggiato un ottimo secondo posto nella competizione che ha raccolto le squadre delle più belle cittadine del Paese per promuoverne lo spirito sportivo. "Complimenti ai ragazzi che hanno rappresentatocon impegno e passione; siamo fieri del secondo posto – ha commentato l’assessore allo sport David Buschittari – è un grande risultato e un riconoscimento alla qualità dello sport nella nostra comunità". "La partecipazione alla Coppa Nazionale – ha concluso Sabrina Virgili, assessore al turismo – ha offerto non solo l’opportunità di competere su un palcoscenico nazionale, ma anche di rafforzare i legami tra ipartecipanti, valorizzando l’identità culturale e la bellezza dei nostri territori".