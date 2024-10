Il Comune di Avetrana chiede la sospensione della serie sull’omicidio di Sarah Scazzi (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Comune di Avetrana (Taranto) ha avviato un’azione legale per chiedere la sospensione della serie TV “Avetrana – Qui non è Hollywood”, il cui arrivo è previsto su Disney+ il 25 ottobre. Il sindaco Antonio Iazzi ha comunicato che è stato depositato un ricorso urgente per modificare il titolo e visionare la serie in anteprima. L’amministrazione teme che l’associazione del nome della cittadina all’omicidio di Sarah Scazzi, avvenuto nel 2010, possa diffondere un’immagine negativa di Avetrana, presentandola come una comunità ignorante e retrograda. Colpita da un forte impatto mediatico dopo la tragedia la comunità, ha sempre cercato di superare i pregiudizi legati al caso. Il sindaco avverte che la messa in onda della serie potrebbe aggravare ulteriormente questa situazione, e teme che possa distogliere l’attenzione dai fatti, colpendo i diritti dell’ente locale. Nerdpool.it - Il Comune di Avetrana chiede la sospensione della serie sull’omicidio di Sarah Scazzi Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ildi(Taranto) ha avviato un’azione legale perre laTV “– Qui non è Hollywood”, il cui arrivo è previsto su Disney+ il 25 ottobre. Il sindaco Antonio Iazzi ha comunicato che è stato depositato un ricorso urgente per modificare il titolo e visionare lain anteprima. L’amministrazione teme che l’associazione del nomecittadina all’omicidio di, avvenuto nel 2010, possa diffondere un’immagine negativa di, presentandola come una comunità ignorante e retrograda. Colpita da un forte impatto mediatico dopo la tragedia la comunità, ha sempre cercato di superare i pregiudizi legati al caso. Il sindaco avverte che la messa in ondapotrebbe aggravare ulteriormente questa situazione, e teme che possa distogliere l’attenzione dai fatti, colpendo i diritti dell’ente locale.

