I fratelli Russo hanno appena fornito un enorme aggiornamento su Tyler Rake 3

(Di martedì 22 ottobre 2024) Iunsu3 I fan del franchise di(Extraction) avranno piùal più presto, perché Joe e Anthonyrilasciato alcune notizie entusiasmanti sul terzo capitolo della serie ricca di azione. Nel corso di un’intervista esclusiva con Steve Weintraub di Collider, che ha parlato di The Electric State nel Collider Studio al New York Comic Con, iconfermato che3 sta ufficialmente andando avanti, con alcuni importanti sviluppi già in corso. Il film, che vedrà ancora una volta protagonista l’eroe d’azione australiano Chris Hemsworth nei panni del mercenario delle operazioni segrete, è destinato a portare avanti l’eredità dei primi due capitoli, violenti come le ossa, e a proseguire la storia.