Huawei presenta ufficialmente Nova 13 con design e specifiche tecniche

In preparazione del lancio atteso per il 25 ottobre, Huawei Nova 13 si presenta ufficialmente tra design e specifiche tecniche.

Cina : Huawei presenta sistema operativo HarmonyOS NEXT sviluppato nel Paese - E’ stato inaugurato per la prima volta nell’agosto 2019 e ha sostituito iOS di Apple diventando il secondo maggior sistema operativo mobile del mercato cinese. HarmonyOS NEXT e’ la quinta iterazione di HarmonyOS. Shenzhen, 22 ott – (Xinhua) – Il colosso tecnologico cinese Huawei oggi ha presentato l’HarmonyOS NEXT, il suo sistema operativo sviluppato in proprio e creato in ... (Romadailynews.it)

Cina : Huawei presenta sistema operativo HarmonyOS NEXT sviluppato nel Paese - Quest’ultimo e’ stato installato su oltre un miliardo di dispositivi, ha dichiarato Yu Chengdong, direttore esecutivo di Huawei. HarmonyOS NEXT e’ la quinta iterazione di HarmonyOS. (Xin) Agenzia Xinhua. HarmonyOS e’ un sistema operativo open-source progettato per diversi dispositivi e scenari, tra cui schermi intelligenti, tablet, dispositivi indossabili e automobili. (Romadailynews.it)

Huawei presenta i nuovi Watch GT5 e GT5 pro : nuove funzionalità per gli sportivi e sensori per la salute migliorati - Per proteggere lo schermo dei nuovi Watch GT5 Pro, capaci di resistere ad immersioni fino a 40 metri, Huawei ha optato per il vetro zaffiro, garantendo una resistenza superiore ai modelli delle precedenti generazioni. Entrambi gli smartwatch portano al debutto il nuovo sistema di posizionamento sviluppato da Huawei, denominato HUAWEI Sunflower Positioning System, una tecnologia su base GNSS che ... (Ilfattoquotidiano.it)