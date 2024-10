Graffi, sputi, insulti. I testimoni: «Si minacciavano di morte» (Di martedì 22 ottobre 2024) Graffi, sputi, morsi. E poi insulti e perfino minacce di morte. Non è un film, ma tutto quello che è accaduto nell’ormai famosa lite tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì. A giugno l’attrice e il regista sono stati protagonisti di una violenta lite a Roma. Con i due ex c’erano anche Claudio Pallitto, nuovo compagno di Micaela Ramazzotti, e Ottavia Virzì, primogenita del regista. Dopo la rissa, partono le querele da parte di entrambi. Poi, a settembre, il passo indietro di lui che ha ritirato la querela. Ora, stando a quanto riferito dal Corriere della sera, anche lei ha deciso di fare altrettanto. Il quotidiano, però, ha pubblicato anche il racconto dei testimoni che hanno assistito alla lite. E, ciò che emerge racconta un amore finito nel peggiore dei modi. Iodonna.it - Graffi, sputi, insulti. I testimoni: «Si minacciavano di morte» Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di martedì 22 ottobre 2024), morsi. E poie perfino minacce di. Non è un film, ma tutto quello che è accaduto nell’ormai famosa lite tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì. A giugno l’attrice e il regista sono stati protagonisti di una violenta lite a Roma. Con i due ex c’erano anche Claudio Pallitto, nuovo compagno di Micaela Ramazzotti, e Ottavia Virzì, primogenita del regista. Dopo la rissa, partono le querele da parte di entrambi. Poi, a settembre, il passo indietro di lui che ha ritirato la querela. Ora, stando a quanto riferito dal Corriere della sera, anche lei ha deciso di fare altrettanto. Il quotidiano, però, ha pubblicato anche il racconto deiche hanno assistito alla lite. E, ciò che emerge racconta un amore finito nel peggiore dei modi.

