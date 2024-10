Goodbye Julia: recensione del film di Mohamed Kordofani (Di martedì 22 ottobre 2024) Goodbye Julia: recensione del film di Mohamed Kordofani Goodbye Julia di Mohamed Kordofani è stato il primo film sudanese a esser presentato al Festival di Cannes nella sezione Un Certain Regard del 2023, dove si è aggiudicato il prestigioso “Premio della libertà”. Il film del regista sudanese, alla sua prima regia con un lungometraggio, è stato poi candidato come rappresentante per il Sudan per gli Oscar 2024, nella selezione per la categoria Miglior film internazionale, anche se alla fine non è stato scelto per la cinquina finale. Cosa racconta Goodbye Julia Questo film è ambientato nella città di Khartoum e abbraccia il periodo storico tra il 2005 e il 2010, fino ad arrivare alla separazione del Sudan del Sud dal Sudan un tempo unito. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di martedì 22 ottobre 2024)deldidiè stato il primosudanese a esser presentato al Festival di Cannes nella sezione Un Certain Regard del 2023, dove si è aggiudicato il prestigioso “Premio della libertà”. Ildel regista sudanese, alla sua prima regia con un lungometraggio, è stato poi candidato come rappresentante per il Sudan per gli Oscar 2024, nella selezione per la categoria Migliorinternazionale, anche se alla fine non è stato scelto per la cinquina finale. Cosa raccontaQuestoè ambientato nella città di Khartoum e abbraccia il periodo storico tra il 2005 e il 2010, fino ad arrivare alla separazione del Sudan del Sud dal Sudan un tempo unito.

